Óscar Villegas: “Colombia hará su trabajo, nosotros debemos ganar a Brasil”

En conferencia de prensa desde Colombia, después de la caída de la selección boliviana por 3-0, el director técnico Óscar Villegas analizó el panorama rumbo a la última fecha de las Eliminatorias. El estratega aseguró que el duelo entre Venezuela y Colombia será determinante, siempre y cuando Bolivia logre vencer a Brasil en Villa Ingenio.

“Lo de Colombia va a estar clarísimo en el duelo contra los venezolanos el martes. Los colombianos van a querer ganar, no solo su gente, no solo los jugadores, sino también el cuerpo técnico, absolutamente todos. Además, todos consideran que Colombia está para ganar, es el prestigio que se maneja y a veces vale más que muchas otras cosas. Hay toda la seguridad de que Colombia va a hacer su trabajo allá y nosotros tenemos que hacer el nuestro”, señaló Villegas.

Sobre el partido frente a Brasil, el entrenador reconoció la dificultad del reto ante un rival con nuevo técnico.

“Una selección brasileña con un técnico nuevo como Ancelotti intentará mantener un invicto como el que mantuvo Colombia. Son técnicos que entran a romper récords y se van a jugar todo contra nosotros”, indicó.

El técnico subrayó que el objetivo inmediato es la recuperación del plantel y la motivación de la afición.

“Nosotros trataremos de recuperar lo mejor posible, eso es lo mejor que debemos hacer. Recuperar bien y vamos a tratar de darle alegría a la gente boliviana”, concluyó.

