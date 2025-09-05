Cuando mejor jugábamos, Colombia nos hizo el segundo gol”, dijo Lampe

Carlos Lampe habló sobre la jugada del segundo gol recibido frente a Colombia, donde Jhon Córdoba puso el 2-0 justo cuando Bolivia atravesaba su mejor momento en el partido. El arquero explicó que la pelota se desvió en el camino y lo dejó sin opciones de atajar.

“Encima viste necesitas un poco de suerte en esto, era un tiro de Jhon Córdoba donde yo estaba bien posicionado, la iba a tapar y se me desvió en el camino. Me la mandó arriba al ángulo y no me dio tiempo para sacar la mano, la rosé pero no pude llegar, fue muy fuerte”, relató Lampe.

El guardameta también destacó que el equipo intentó sostener el ritmo para buscar al menos un empate:

“Yo creo que cada uno trató de hacer lo mejor para estar en partido, para tener la chance de por lo menos llevarnos un punto. Así es a veces, cuando arriesgas te liquidan el partido”.

De cara al siguiente compromiso, Lampe resaltó la importancia del duelo frente a Brasil, a disputarse el martes en el estadio Titán de Villa Ingenio.

“Nosotros debemos ganar nuestro partido, hay muchas chances, después de muchos años vamos a jugar un partido tan definitorio en la última fecha. Lo atacamos bastante a Colombia y cuando mejor estábamos nos hicieron el segundo gol”, cerró.

Mira la programación en Red Uno Play