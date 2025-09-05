TEMAS DE HOY:
Policial

Cuatro trabajadores sufrieron quemaduras tras un incendio en un restaurante en el Plan Tres Mil

Según personal de bomberos, una garrafa mal instalada podría haber provocado el incendio. Los trabajadores que resultaron heridos fueron trasladados a un hospital.

Red Uno de Bolivia

05/09/2025 7:18

Foto: Red Uno
Santa Cruz

El incendio se suscitó este jueves en horas de la noche en inmediaciones de la Radial 10 de la zona del Plan Tres Mil en Santa Cruz, producto del hecho cuatro trabajadores resultaron heridos.

Tras observar que las llamas consumían el restaurante vecino, llamaron de emergencia a Bomberos, estos llegaron y controlaron el fuego, pero los heridos ya habían sido trasladados a un nosocomio.

“Al llegar al lugar ya habían sido evacuados los trabajadores de sexo masculino que fueron quemados, nosotros comenzamos a extraer la garrafa y hacer la ventilación del lugar. Es una pollería el juego se dio en la cocina, los afectados eran trabajadores del lugar”, manifestó el teniente Alexander, personal de Bomberos.

Por el momento se investigan las causas del hecho, de manera preliminar se conoce que una garrafa mal instalada habría provocado el incendio.

 

