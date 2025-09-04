TEMAS DE HOY:
accidente vehicular madre e hija mueren en embarrancamiento Menonitas

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Emiten la lista de personas heridas y fallecidas en el accidente de una flota en la carretera Oruro – Potosí

La Policía confirmó que 22 personas resultaron heridas y 2 fallecieron después de que una flota de la empresa Sama se embarrancó a la altura de la represa de Tacagua. El bus partió de Tarija a La Paz.

Jhovana Cahuasa

04/09/2025 10:32

Foto: Red Uno
Oruro

Escuchar esta nota

Un grave accidente de tránsito se suscitó este jueves en la carretera Oruro - Potosí a la altura de la represa de Tacagua, kilómetros antes de llegar a Challapata.

Una flota de la empresa Sama que partió ayer de Tarija rumbo a La Paz se embarrancó. La Policía confirmó que hasta el momento se registraron a 22 personas heridas, las mismas fueron identificadas, así mismo confirmó que existen 2 personas fallecidas en el trágico hecho.

Lista de personas heridas

1. Milta Villca Aramayo

2. Nanci Carriza Bañado

3. Mirta Zeballos Cayó

4. Belén Mallcu Camacho (22 años)

5. Lourdes Ramírez Flores (48 años)

6. Sonia Warachi Condori (46 años)

7. Emanuel Ortega Martínez

8. Melania Torrico Pericón (49 años)

9. Marisol Apaza Inojosa

10. Reinhard Peña Ylillo

11. Heriberto Mamani Vizo

12. Andrea Valdiviezo Zoto

13. Nelva Lipa Piloy (53 años)

14. Benigna Leiton Velásquez (40 años)

15. Julián Condori Mamani (50 años)

16. Inés Camacho Romero (55 años)

17. Lisbeth Camacho (30 años)

18. Ramiro Mamani Quispe (50 años)

19. Zoe Micaela Camacho (3 años)

20. Edwin Jeres (40 años)

21. Hilaria Almanza Rodríguez (60 años)

22. Álvaro Miguel Gutiérrez Valdez (30 años)

Lista de personas fallecidas

1. Roxana Nina de Poma

2. NN (aún no identificada)

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD