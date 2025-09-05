¡Atención! Emiten alerta por nevadas y vientos fuertes: estas son las regiones afectadas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este viernes dos alertas de prioridad naranja, las mismas entrarán en vigencia desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de septiembre de 2025.

El Senamhi señaló que estos fenómenos afectarán a todo el país, pero se centrarán con mayor preponderancia en diferentes regiones.

Las nevadas ingresarán el sábado y domingo en tres departamentos:

La Paz: provincias Ingavi, José Manuel Pando, Pacajes, Aroma y el oeste de Gualberto Villarroel (5 provincias).

Oruro: provincias Sajama, Mejillones, Sabaya, Litoral, Ladislao Cabrera, Sebastián Pagador, Eduardo Abaroa, Nor Carangas, Carangas y Sud Carangas (10 provincias).

Potosí: provincias Tomás Frías, Cornelio Saavedra, José María Linares, Daniel Campos, Nor Lípez, Baldivieso, Sur Lípez y Quijarro (8 provincias).

En tanto la alerta por vientos fuertes y moderados están previstas para la tarde del domingo 7 de septiembre hasta el lunes 8 en horas de la noche y afectará al departamento de Santa Cruz, se prevén vientos de entre 60 y 90 km/h.

Santa Cruz: Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara, Santisteban, además del oeste de Cordillera y Chiquitos, y el sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez.

