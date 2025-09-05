TEMAS DE HOY:
Especiales

¡Guardianes del bosque! Red Uno continúa recolectando donaciones para bomberos forestales

La campaña “Conciencia Red Uno” busca apoyar a los bomberos que combaten los incendios. Se reciben donaciones de víveres, agua, medicamentos y ropa en los centros de acopio habilitados.

Jhovana Cahuasa

05/09/2025 17:42

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

Cerca de 200 bomberos voluntarios se encuentran en la zona afectada por los incendios, trabajando sin descanso para controlar y sofocar las llamas. Su labor es vital, pero necesitan apoyo urgente.

Por esto, se están habilitando centros de acopio para recolectar víveres, agua, ropa, medicamentos e insumos básicos. Toda colaboración cuenta para proteger los bosques y apoyar a quienes están en primera línea.

También se solicita la ayuda de médicos voluntarios, ya que varios bomberos requieren atención médica y medicamentos donados.

Puntos de acopio habilitados:

Red Uno en Santa Cruz

Farmacias Chávez en Beni, Tarija, La Paz y Cochabamba

Farmacias Chávez en Santa Cruz

Universidad Domingo Savio

