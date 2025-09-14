¡Hilo a hilo, tejiendo futuro! Mujeres de Isoso ponen en alto su cultura ante el mundo

Tejiendo con amor para el mundo, es así como 91 mujeres tejedoras pertenecientes a 10 comunidades de Charagua Iyambae, están logrando rescatar y revalorizar su cultura, mientras consiguen, salir adelante y forjar un futuro para ellas y sus familias a través de sus hábiles manos.

Y es gracias al proyecto Indimbo, (Hilos que tejen, en guaraní), de la Fundación Natura que esto ha podido lograrse.

“Ellas tejen de manera ancestral, y lo que hemos hecho nosotros es que puedan mejorar la técnica, modernizarlo de tal manera que en el mercado cruceño y el boliviano se pueda comercializar de manera más fácil”, destaca María Teresa Vargas, directora de Fundación Natura.

Guardianas de los Bosques

Si bien, el objetivo del proyecto Indimbo busca revalorizar el trabajo ancestral de las tejedoras, difundirlo a las nuevas generaciones y permitir ingresos a estas familias, también pretende preservar los bosques.

Para ello, se les asignó 3.000 hectáreas en las riberas del Río Parapetí.

“Ellas se encargan de proteger el Río Parapetí, patrullando y enriqueciendo las laderas con semillas de cupesí, que luego son cosechadas ya que contienen nutrientes para el ganado y que también son consumidos por las familias”, explicó Vargas.

Inclusión financiera y digital

Para poder desarrollar el proyecto, la Fundación Natura, a través del proyecto Indimbo ha estado capacitando a las mujeres de la comunidad de Isoso a gestionar su acceso a la banca y utilizar sus plataformas digitales para comercializar sus productos con mayor facilidad.

Gama de productos

Con una amplia gama de productos y diseños (aretes, almohadones, fundas, collares, cinturones, carteras, caminos, etc.) los trabajos realizados son comercializados en las principales ciudades del país, además que los telares y los accesorios son adquiridos por reconocidos diseñadores de modas bolivianos, poniendo en lo alto el talento de las tejedoras de Charagua Iyambae.

Los diseños también se pueden conocer en las redes sociales:

https://www.facebook.com/Indimbo

https://www.instagram.com/indimbo.bo/

