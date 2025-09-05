Crece la tensión: Trump advierte que derribará aviones venezolanos si amenazan a fuerzas de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Venezuela este viernes avivando aún más la tensión entre estos dos países. En una conferencia de prensa, el mandatario afirmó que, si los aviones venezolanos ponen a las fuerzas estadounidenses en una posición peligrosa, serán derribados.

La declaración ocurrió después de que aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense dedicado a operaciones antidrogas en la región, lo que motivó una advertencia del Pentágono y el despliegue inmediato de una decena de cazas F-35 a Puerto Rico, según fuentes cercanas al asunto.

Durante una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump se refirió a la posibilidad de nuevos sobrevuelos cerca de buques estadounidenses.

“Se meterán en problemas. Se lo haremos saber. Nos enteramos de lo que pasó, pero en realidad no terminó así, no como lo describieron”.

El mandatario agregó que, si los aviones venezolanos vuelan en una posición peligrosa, la decisión de actuar recae en el mando militar.

Aunque el mandatario no quiso revelar la distancia de aproximación de los aviones venezolanos, aseveró que “Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.

