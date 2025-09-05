“Lo asfixié para enviarle un mensaje a su madre”: la macabra confesión del hombre que mató a su hijo

Según las autoridades, el progenitor que quitó la vida a su hijo de 8 años confesó el crimen. Los padres del pequeño se encontraban en medio de un divorcio, aunque vivían juntos los problemas eran frecuentes.
05/09/2025 18:39
Alejandro Ruffo es el hombre que el pasado 5 de agosto mató a su pequeño hijo de 8 años de edad. El hecho se suscitó en las Lomas de Zamora en Argentina.
En aquel día el menor fue victimado por su padre con quien vivía junto a su madre, aparentemente se veían para sus vecinos como una familia normal y sin problemas.
Ruffo quitó la vida a su hijo, cuando se encontraba a solas con el niño, la madre del niño había salido de casa, y el progenitor ingresó a su habitación y mientras dormía le tapó la boca y la cabeza con una almohada.
Posteriormente se conoció que la pareja estaba atravesando una separación y que su relación estaba bastante deteriorada, solo aparentaban estar juntos y sin problemas frente a familiares y vecinos.
El sujeto fue aprehendido el día del hecho, tras un mes de estar aprehendido confesó que quitó la vida cruelmente a su hijo y que, debido a la separación con su esposa, grabó el hecho para enviarle un mensaje a la madre del menor.
Tras la declaración del progenitor se espera que el juez de Garantías N°8 del distrito, Gabriel Vitale, tome una decisión final.
