Rodrigo Paz refuerza su campaña en Santa Cruz de cara al balotaje presidencial

En el marco del balotaje presidencial del próximo 19 de octubre, el candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, continúa intensificando su campaña electoral, esta vez desde un centro de abastecimiento en Santa Cruz, donde compartió con comerciantes, gremialistas y organizaciones sociales.

Durante su recorrido, Paz agradeció el apoyo recibido por parte de la población y de su equipo político local, destacando la presencia de su senador y de representantes de distintos sectores sociales. "Agradecido con la gente, con nuestro senador, con cada uno de los representantes de las organizaciones sociales, gremiales, transportistas, comerciantes", expresó el candidato.

Paz hizo un llamado a mantener la fe en el país. “Hoy día ganó un país hermano, Colombia, pero hay que tener fe en la patria. Hay que seguir apostando por Bolivia en las buenas y en las malas”, señaló, reafirmando su compromiso con el país. “Siempre por Bolivia, siempre por Bolivia”, insistió.

El candidato también resaltó la importancia de trabajar desde todos los sectores del país: “Aquí firmes, desde el territorio, desde la calle, desde lo rural, desde lo urbano, pero siempre apostando a la patria. Espero que la victoria el 19 de octubre sea del pueblo”.

Rodrigo Paz aseguró que la campaña se está llevando a cabo de manera cercana y territorial, recorriendo comunidades, barrios y distritos en todo el país. “Eso creo que nos está dando una fortaleza de espíritu, de fe y de templanza para construir una gran victoria del pueblo boliviano”, afirmó.

