El Movimiento Tercer Sistema se retira de la Alianza Popular tras resultados electorales adversos

El Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por el exgobernador de La Paz Félix Patzi, anunció oficialmente su desvinculación de la Alianza Popular luego de los resultados adversos obtenidos en las últimas elecciones nacionales con la candidatura de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado.

Patzi explicó que la decisión responde a la falta de cohesión interna y al deficiente desempeño de la campaña conjunta, lo que terminó influyendo de manera directa en la derrota en las urnas.

“Particularmente el Movimiento Tercer Sistema ha evaluado las características de la campaña, también los resultados, el desempeño de los militantes del Tercer Sistema. Creo que no ha habido una coincidencia llevadera (…) Iremos en las subnacionales solamente como Tercer Sistema, esa fue la conclusión principal”, afirmó el líder político en conferencia de prensa.

Con esta determinación, el MTS buscará reorganizarse y fortalecer su estructura interna de cara a los próximos comicios subnacionales, donde prevé participar de manera independiente. Patzi destacó que la prioridad será consolidar al Tercer Sistema como una opción política autónoma, enfocada en propuestas propias y en una agenda que represente a sus bases sociales.

