¿Apoya o no Evo Morales al PDC? Esto respondió Edman Lara

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, negó este jueves que el expresidente Evo Morales haya expresado apoyo a su candidatura y aclaró que las declaraciones del líder cocalero apuntan a otra interpretación.

“Evo no dice que va a apoyarme; él dice que supuestamente yo le había robado votos. En ningún momento dice que nos da su apoyo y dudo que lo haga”, afirmó Lara.

El postulante del PDC aseguró que, a diferencia de lo señalado por Morales, el binomio de su partido trabajó en la campaña política, logrando conquistar respaldo en el área rural gracias a sus propuestas.

“Nosotros no le hemos robado votos; que él haya perdido sus votos en el transcurso del tiempo es otra cosa. Nosotros somos renovación, nuevos actores en la política, y todo lo que hemos conseguido fue con sacrificio y trabajo con la gente”, recalcó.

