Segunda vuelta: ¿Cuándo se sorteará la ubicación de los candidatos en la papeleta?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de la modificación al calendario electoral establece que el miércoles 3 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo de ubicación de las franjas y aprobación del diseño de la papeleta de sufragio correspondiente a la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con el calendario electoral, esta actividad está contemplada dentro del proceso de organización de la segunda vuelta y tiene como objetivo garantizar la transparencia, imparcialidad y equidad en la disposición de las organizaciones políticas participantes en el material electoral.

El procedimiento se realizará en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 026 del Régimen Electoral, artículo 139, que establece los mecanismos para la definición de la papeleta.

Este sorteo es una etapa clave del cronograma, pues define la presentación final de las opciones en la papeleta que será utilizada en las urnas por la ciudadanía durante la jornada electoral de segunda vuelta.

Mira la programación en Red Uno Play