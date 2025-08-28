TEMAS DE HOY:
Proyecto de ley Militar Estafador QR

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Segunda vuelta: ¿Cuándo se sorteará la ubicación de los candidatos en la papeleta?

Este sorteo es una etapa clave del cronograma, pues define la presentación final de las opciones en la papeleta que será utilizada en las urnas por la ciudadanía durante la jornada electoral de segunda vuelta.

Hans Franco

28/08/2025 12:57

Foto: Diseño de la papeleta electoral que fue utilizada en la elección del 17 de agosto (Archivo)
La Paz

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de la modificación al calendario electoral establece que el miércoles 3 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo de ubicación de las franjas y aprobación del diseño de la papeleta de sufragio correspondiente a la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con el calendario electoral, esta actividad está contemplada dentro del proceso de organización de la segunda vuelta y tiene como objetivo garantizar la transparencia, imparcialidad y equidad en la disposición de las organizaciones políticas participantes en el material electoral.

El procedimiento se realizará en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 026 del Régimen Electoral, artículo 139, que establece los mecanismos para la definición de la papeleta.

Este sorteo es una etapa clave del cronograma, pues define la presentación final de las opciones en la papeleta que será utilizada en las urnas por la ciudadanía durante la jornada electoral de segunda vuelta.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD