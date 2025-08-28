TSE oficializa la convocatoria a la segunda vuelta presidencial: Paz y Quiroga se medirán el 19 de octubre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió oficialmente la convocatoria para la segunda vuelta electoral presidencial, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre. La decisión se formalizó este miércoles a través de la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0387/2025, que convoca a los ciudadanos a elegir entre las dos fórmulas más votadas en las elecciones generales del 17 de agosto.

La contienda final será entre la dupla conformada por Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara Montaño del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga Ramírez y Juan Pablo Velasco Dalence de la Alianza Libre. Según los datos del cómputo oficial, Paz y Lara obtuvieron el primer lugar con el 32.06% de los votos, mientras que Quiroga y Velasco se quedaron con el segundo lugar al conseguir el 26.70%.

Detalles del proceso electoral

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, en declaraciones a Red Uno, detalló los aspectos clave del nuevo proceso. La campaña y propaganda electoral se iniciarán este mismo jueves. Además, se mantendrá el mismo padrón electoral utilizado el 17 de agosto, lo que significa que 7.936.515 electores en Bolivia y en 22 países más están nuevamente convocados a las urnas.

Para garantizar la transparencia, el TSE realizará un nuevo sorteo de jurados el 19 de septiembre. La papeleta de sufragio se rediseñará para incluir solo a los dos binomios en contienda, y un sorteo determinará la posición de cada franja en la boleta. Ávila aseguró que el proceso será "seguro, transparente y confiable".

El organismo electoral también confirmó que el sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) se utilizará nuevamente en esta segunda vuelta. La organización de esta nueva jornada democrática tendrá un costo estimado de Bs 193 millones. El TSE aún definirá las fechas para los debates entre los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como la autorización para la realización de encuestas.

Conoce la convocatoria:

