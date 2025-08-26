Presidente Arce: “Nuestro mayor legado será hacer una transición pacífica y democrática”

El presidente Luis Arce se reunió este martes 26 de agosto con el candidato presidencial Rodrigo Paz, con el objetivo de coordinar una eventual transición de gobierno tras el primer balotaje en la historia democrática de Bolivia.

Durante una conferencia en la Casa Grande del Pueblo, Arce explicó que la convocatoria a los candidatos busca abrir espacios de concertación y garantizar acceso a información sobre los principales problemas del país.

“La intención es que los candidatos se vayan introduciendo en los diferentes problemas que enfrentamos como país. El Gobierno nacional quiere transparentar la situación para que ellos puedan organizar a sus equipos y tener certeza en las medidas que adopten de aquí en adelante”, afirmó el mandatario.

El presidente informó que se han conformado puntos focales encargados de intercambiar información técnica y económica, con el fin de avanzar en un proceso de transición institucional ordenada.

Arce subrayó que el actual escenario electoral marca un momento histórico, ya que después de 28 años Bolivia enfrenta nuevamente una segunda vuelta presidencial.

“Nuestro gobierno, como nunca, está en un histórico balotaje. Vamos a entrar luego de 28 años en un tránsito pacífico y democrático, como señala la Constitución. Ese es nuestro mayor legado: hacer una transición tranquila de un gobierno a otro”, aseguró el jefe de Estado.

Con esta reunión, se da inicio a un proceso inédito en la política boliviana, que apunta a garantizar estabilidad y transparencia en un contexto electoral de segunda vuelta.

