Ríos descarta ejecutar orden de aprehensión contra Evo en el Trópico: “Hay riesgo de derramamiento de sangre”

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, descartó este jueves que la Policía ejecute en el corto plazo la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, debido al alto riesgo de enfrentamientos y posible derramamiento de sangre que podría implicar un operativo en la región del Trópico de Cochabamba.

“El ejecutar la orden de aprehensión contra el señor Evo Morales en el sector de Lauca Ñ conlleva un alto riesgo, no solo por la baja de los efectivos que se pueden dar, sino también por la ciudadanía, puesto que existe un escudo humano que rodea a Evo Morales”, afirmó Ríos.

La autoridad explicó que el cumplimiento de la orden será posible solo cuando el exmandatario se encuentre fuera de su entorno de resguardo.

“Cuando el exmandatario se aleje de este perímetro o de la zona, se dará cumplimiento a la orden de aprehensión”, señaló.

Mientras tanto, enfatizó que no se pondrá en riesgo la vida de la población ni de los efectivos policiales.

“Mientras exista la posibilidad de enfrentamientos que conlleven al derramamiento de sangre, nosotros no vamos a proceder a ejecutarla, porque es inadmisible que en estado de democracia se pierda la vida de las personas”, subrayó.

