Maduro desafía a EE.UU. tras envío de tropas al Caribe: “No hay forma de que le entren a Venezuela”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que “no hay forma” de que Estados Unidos invada su país, en respuesta al anuncio de Washington sobre el envío de tropas y buques de guerra al Caribe.

Durante un acto con militares, Maduro afirmó que Venezuela está “más fuerte y preparada que nunca” para defender su soberanía frente a lo que calificó como “amenazas” y “guerra psicológica”.

“Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio. No han podido, ni podrán. No hay forma de que le entren a Venezuela”, declaró.

Movilización militar de EE.UU.

Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos a la zona del Caribe, cerca de aguas venezolanas, como parte de maniobras contra el narcotráfico.

La operación coincide con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por la captura de Maduro, acusado por Washington de liderar un cartel vinculado al narcotráfico.

Alistamiento en la Milicia Bolivariana

En respuesta, el mandatario convocó a una segunda jornada de alistamiento en la Milicia Bolivariana, compuesta por civiles con entrenamiento militar. Aseguró que el país cuenta con 4,5 millones de milicianos, aunque analistas ponen en duda esa cifra.

En el acto, efectivos concluyeron un curso de “operaciones especiales revolucionarias” y realizaron un simulacro. En sus escudos se leía la consigna: “Dudar es traición”.

Coordinación con Colombia

Maduro también destacó la coordinación con el gobierno de Gustavo Petro, que ordenó la militarización del Catatumbo con 25.000 soldados.

“Nuestra tierra la vigilamos y la cuidamos venezolanos y colombianos unidos por la paz y la soberanía”, señaló.

Carta a la ONU

Paralelamente, el embajador venezolano en Naciones Unidas, Samuel Moncada, envió una carta al secretario general Antonio Guterres, pidiendo exhortar a EE.UU. a cesar sus acciones hostiles contra Venezuela.

