¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 25 al 29 de agosto en Bolivia

Plataformas digitales, registraron la caída del dólar paralelo, respecto al tipo de cambio durante la semana, del lunes 25 al viernes 29 de agosto.

Jhovana Cahuasa

29/08/2025 11:03

Foto: Red Uno
Bolivia

Durante esta semana, desde lunes 25 al viernes 29 de agosto, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando considerables variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 25 de agosto: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 13.37 (BOB), y un precio de compra de 13.29 (BOB).

Martes 26 de agosto: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 13.36 (BOB), y un precio de compra de 13.27 (BOB).

Miércoles 27 de agosto: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 13.33 (BOB), y un precio de compra de 13.22 (BOB).

Jueves 28 de agosto: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 12.24 (BOB), a la venta y el precio de compra de 13.09 (BOB).

Viernes 29 de agosto: El dólar paralelo registra un descenso marcando la cifra de 11.97 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 13.16 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió un considerable descenso respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

 

