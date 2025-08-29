Tras apelación, adelantaron audiencia de Pumari para hoy

El Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí determinó suspender la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares solicitada por el exlíder cívico Marco Pumari hasta la tarde de este viernes de forma virtual.

La decisión fue adoptada por la ausencia de jueces naturales. Inicialmente la audiencia era presencial y luego fue cambiada a virtual, hubo dos cuartos intermedios en sala pero no se pudo resolver las ausencias y se determinó la suspensión para el lunes a las 14:30. Sin embargo, tras la apelación de la defensa se determinó modificar la audiencia para la tarde de este viernes, 29 de agosto.

La ausencia de dos jueces en la audiencia se debió al que el padre de un juez falleció y el otro juez se encuentra con baja médica.

La sesión judicial fue convocada en el marco del proceso que se sigue contra Pumari por la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí durante los conflictos sociales de 2019.

La defensa del exlíder cívico presentó la solicitud de modificación de las medidas cautelares que pesan en su contra, argumentando que ya no concurren los riesgos procesales que justificaron su detención. Con esta audiencia, la parte acusada busca que el tribunal valore nuevamente su situación jurídica.

Pumari, quien enfrenta acusaciones por delitos relacionados con la destrucción de bienes del Estado y otros, se encuentra detenido desde diciembre de 2021.

