¡Luto en el fútbol boliviano! Fallece joven promesa de The Strongest

El fútbol boliviano atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Mateo David Manríquez Gutiérrez, integrante del plantel Sub-17 de The Strongest. La noticia fue confirmada por la propia institución paceña a través de un comunicado oficial.

“El presidente del Club The Strongest, junto a todo su Directorio, plantel de jugadores, personal administrativo e hinchada, hacen llegar sus más sinceras condolencias a la familia por la vida de quien en vida fue Mateo David Manríquez Gutiérrez, jugador de nuestra institución y que supo representar los colores del club dentro y fuera de las canchas”, expresa la nota del club.

La partida de Manríquez ha generado conmoción en la familia atigrada y en el balompié nacional, que hoy se tiñe de luto por la pérdida de una joven promesa. Diversos hinchas y allegados del club han manifestado su pesar en redes sociales, recordando al futbolista por su entrega y pasión en el campo de juego.

El deceso de Mateo David Manríquez deja un vacío en el semillero aurinegro, marcando una de las jornadas más tristes para The Strongest y para el fútbol boliviano en general.

