TEMAS DE HOY:
tercer implicado atropellaron un gato 30 años familia Vela Acapari

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Luto en el fútbol boliviano! Fallece joven promesa de The Strongest

El club paceño confirmó el deceso de Mateo David Manríquez Gutiérrez, jugador de la categoría Sub-17, y expresó sus condolencias a la familia del deportista.

Martin Suarez Vargas

29/08/2025 14:49

Arte de condolencias por le jugador Mateo David. Foto: Internet.
La Paz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El fútbol boliviano atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Mateo David Manríquez Gutiérrez, integrante del plantel Sub-17 de The Strongest. La noticia fue confirmada por la propia institución paceña a través de un comunicado oficial.

“El presidente del Club The Strongest, junto a todo su Directorio, plantel de jugadores, personal administrativo e hinchada, hacen llegar sus más sinceras condolencias a la familia por la vida de quien en vida fue Mateo David Manríquez Gutiérrez, jugador de nuestra institución y que supo representar los colores del club dentro y fuera de las canchas”, expresa la nota del club.

La partida de Manríquez ha generado conmoción en la familia atigrada y en el balompié nacional, que hoy se tiñe de luto por la pérdida de una joven promesa. Diversos hinchas y allegados del club han manifestado su pesar en redes sociales, recordando al futbolista por su entrega y pasión en el campo de juego.

El deceso de Mateo David Manríquez deja un vacío en el semillero aurinegro, marcando una de las jornadas más tristes para The Strongest y para el fútbol boliviano en general.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD