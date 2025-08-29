Martin Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, informó que se notificó con los cuatro mandamientos de libertad al gobernador del Penal de Chonchocoro, por lo que en los próximos 40 minutos el gobernador cruceño estaría saliendo del centro penitenciario ubicado en la localidad de Viacha.

El jurista explicó que no es necesaria la notificación al director de Régimen Penitenciario pues las ordenes de libertad se coordina directamente con los directores de los centros penitenciarios.

“Los mandamientos de forma física están siendo entregados en este momento, a pesar de eso ya se realizó la notificación por medios electrónicos (…) Va retirar sus pertenencias y en 40 minutos va a salir de Chonchocoro”, dijo Camacho a los periodistas.

Agregó que una vez pise suelo cruceño asumirá nuevamente el cargo de gobernador que hasta ahora está a la cabeza del vicegobernador Mario Aguilera.

