“Camachomóvil” y caravanas acompañarán la llegada de Camacho a Viru Viru

Simpatizantes del gobernador electo alistan una caravana con tres “Camachomóviles” que estarán distribuidos entre el aeropuerto de Viru Viru y la Plaza 24 de Septiembre, donde se espera su arribo.

Naira Menacho

29/08/2025 16:49

Los seguidores de Luis Fernando Camacho alistan caravanas para acompañar al gobernador electo de Santa Cruz tras su arribo al aeropuerto de Viru Viru. De manera particular, se prepararon tres camiones denominados “Camachomóvil”, que estarán distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Lo estamos esperando con toda la alegría, el pueblo de Santa Cruz está de fiesta porque ya tendremos al gobernador”, expresó uno de sus simpatizantes.

Según la logística, dos “Camachomóvil” se ubicarán en la Plaza 24 de Septiembre, mientras que el tercero esperará en el aeropuerto para escoltarlo hasta la Casa de Gobierno.

 

