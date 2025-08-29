TEMAS DE HOY:
tercer implicado atropellaron un gato 30 años familia Vela Acapari

Política

¡Con música y banderas!: Seguidores esperan con ansias la llegada de Camacho a la plaza principal

Con música, regalos y consignas de libertad, simpatizantes se concentran en el corazón de Santa Cruz para recibir al gobernador.

Luis Fernando Soria Sejas

29/08/2025 15:36

Foto: RED UNO
Santa Cruz

La plaza 24 de Septiembre, en el centro de Santa Cruz, se ha convertido en el escenario de una vigilia cargada de emoción y expectativa ante la llegada del gobernador Luis Fernando Camacho. Desde tempranas horas, grupos de seguidores se dieron cita en el lugar llevando banderas, camisetas chiquitanas, gorras y pancartas, en un ambiente que poco a poco se transformó en fiesta.

Bandas musicales acompañan la espera con ritmos festivos, mientras los presentes corean consignas como “¡Viva Santa Cruz!” y “¡Libertad!”, que se repiten entre aplausos y gritos de algarabía.

“Estamos celebrando minuto a minuto, porque este es un día que marca nuestra libertad", expresaron algunos asistentes, quienes también prepararon obsequios para el gobernador. La concentración continúa creciendo a medida que más simpatizantes se suman con entusiasmo, reforzando la atmósfera de celebración popular en el corazón cruceño.

