Abogado se vuelve viral en Oruro por neutralizar a un agresor en pleno Juzgado

La escena, que incluyó un breve forcejeo, fue separada por testigos, quienes defendieron la acción del abogado ante los gritos y amenazas del atacante.

Milen Saavedra

29/08/2025 12:00

Abogado se vuelve viral en Oruro por neutralizar a un agresor
Oruro, Bolivia

Un abogado de Oruro se ha vuelto una sensación en las redes sociales después de que un video lo mostrara neutralizando a un sujeto que intentó agredirlo con una patada dentro del Juzgado de Sentencia N° 2. La rápida y controlada reacción del jurista ha generado cientos de comentarios, sobre su habilidad para mantener la calma y la técnica ante una agresión.

El incidente, que se registró en los pasillos del juzgado, muestra cómo el agresor intenta patear al abogado. Sin embargo, el jurista reacciona de manera ágil y controlada, esquivando el golpe y reduciendo al sujeto en el suelo. La escena, que incluyó un breve forcejeo, fue separada por testigos, quienes defendieron la acción del abogado ante los gritos y amenazas del atacante.

El video se viralizó rápidamente en internet, provocando una avalancha de comentarios. Frases como "No solo defiende tus derechos, también sabe cómo reducir a un atacante con estilo" y "Es un maestro en el tribunal y en la calle" se hicieron populares, apuntando a la capacidad del abogado para manejar la situación.

Vea el video:

 

 

