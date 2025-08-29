Porongo será la sede de la antesala de la Reina de la Tradición cruceña

Este domingo 31 de agosto se realizará en Porongo la antesala de la Reina de la Tradición Cruceña, un evento muy esperado que marca el inicio del certamen principal. Más de 20 candidatas se preparan con mucho entusiasmo para esta actividad.

Las jóvenes están tomando clases de pasarela, aprendiendo coreografías y participando en sesiones de fotos en lugares turísticos como las cabañas del río Piraí. Todo esto para mostrar lo mejor de la cultura y tradición de Santa Cruz.

Porongo abre sus puertas para apoyar esta celebración y brindar un ambiente especial para las candidatas y el público.

Además de las presentaciones, durante la antesala se entregarán títulos importantes como la Señorita Cuñatay y la Señorita Tipoy, que resaltan aspectos culturales de la región. También habrá una ruta gastronómica para que los visitantes disfruten de la comida típica.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a asistir y apoyar a las candidatas en esta fiesta de tradición, belleza y cultura que representa lo mejor de Santa Cruz.

