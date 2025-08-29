TEMAS DE HOY:
Comunidad

Este domingo se vive “Santa Cruz en Septiembre” en la plaza principal

El evento “Santa Cruz en Septiembre” se realizará en la Plaza 24 de Septiembre con más de 600 bailarines mostrando el folclore cruceño. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/08/2025 10:11

Santa Cruz, Bolivia

Este domingo 31 de agosto, la Plaza 24 de Septiembre será el lugar donde comenzarán las fiestas cruceñas con el evento “Santa Cruz en Septiembre”. Desde las 11 de la mañana, cientos de bailarines llenarán el centro de la ciudad con música, color y tradición.

Más de 600 personas de distintos ballets y grupos folclóricos participarán en este gran espectáculo. Entre ellos estará el ballet Hamacas, que se ha preparado durante más de un mes para esta presentación especial.

Los bailarines usarán ropa típica de Santa Cruz. Las mujeres lucirán el tradicional tipoy y los varones llevarán camisas blancas y sombreros de saó, como los cambas antiguos.

El evento es organizado por Alfonso Moreno Gil y Jorge Gutiérrez, y será transmitido en vivo por Red Uno para que todos puedan disfrutarlo. Esta es la segunda vez que se realiza y cada año gana más apoyo del público.

 

