Transportistas bloquean la avenida Banzer en protesta por escasez de diésel

La mañana de este viernes, transportistas del sector pesado bloquean la avenida Banzer, a la altura del sexto anillo, en protesta por la escasez de diésel. Camiones de alto tonelaje se encuentran apostados en la vía como medida de presión, provocando congestionamiento vehicular en la zona.

Los choferes reclaman al Gobierno nacional el abastecimiento regular del combustible, que consideran indispensable para el desarrollo de sus actividades. Aseguran que la falta de diésel afecta directamente su economía, retrasa el traslado de mercaderías y encarece los costos de operación.

Decenas de transportistas participan en la medida, que, según indican, se mantendrá hasta recibir una respuesta oficial. Mientras tanto, vecinos y conductores particulares se ven obligados a desviar su ruta y buscar caminos alternativos para poder circular por la ciudad.

Los dirigentes del sector no descartan endurecer sus acciones si el problema persiste y no se atienden sus demandas.

