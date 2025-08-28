La falta de diésel movilizó este jueves a los productores del Norte Integrado, quienes partieron desde Chané a primera hora de la mañana rumbo a las oficinas de comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la avenida Tres Pasos al Frente de la capital cruceña.

En caravana y con banderas, exigieron una solución inmediata para garantizar el desarrollo de la cosecha y la siembra en la región.

Pasado el mediodía, representantes del sector sostuvieron una reunión con autoridades de la estatal petrolera. Al término del encuentro, confirmaron que se alcanzó un compromiso que será formalizado con la firma de un documento, lo que permitirá retomar las labores en el campo.

“Les hemos hecho ver todo el problema que tenemos los productores. Primero ha llovido y después nos cortan el diésel. Deberían abastecernos al sector productivo. Queremos terminar de sembrar, queremos seguir cosechando nuestra soya y caña, porque estamos a media zafra”, explicó Eliazer Arellano, productor del Norte Integrado.

Arellano agregó que la estatal se comprometió a respaldar al sector: “Nos dijeron que van a apoyar, porque hay un compromiso que vamos a firmar. El problema está en ellos, nosotros queremos diésel para producir. Nos falta un 20% para terminar la siembra de soya y con estas lluvias es el momento de avanzar”.

El acuerdo contempla un acta conjunta entre YPFB y los productores. “Vamos a firmar todos. Ellos dijeron que hay un compromiso y se tiene que cumplir. Queremos seguridad para poder continuar”, sostuvo el dirigente.

Desde el sector cañero, la preocupación es aún mayor. “Estamos en el pico más alto de la cosecha de caña. Y si falta combustible, hay un riesgo enorme de no cumplir con la molienda para producir azúcar, alcohol y etanol. Está en juego tanto el mercado interno como la exportación”, alertó un productor.

Con la firma del compromiso, los movilizados esperan que el suministro se normalice en los próximos días. El campo, advierten, no puede detenerse.

