TEMAS DE HOY:
tercer implicado atropellaron un gato 30 años familia Vela Acapari

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“El transporte está muriendo”: Choferes protestan en la avenida Cristo Redentor por falta de diésel

La Cámara de Transporte del Oriente se declara en emergencia y exige al Gobierno soluciones inmediatas para garantizar el combustible en los surtidores.

Luis Fernando Soria Sejas

29/08/2025 16:11

Foto: RED UNO
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El sector del transporte en Bolivia ha declarado estado de emergencia por la aguda falta de diésel, situación que ha llevado a los conductores a salir a las calles con medidas de presión. Este jueves se registró un bloqueo en el séptimo anillo de la avenida Cristo Redentor, en Santa Cruz, donde choferes denunciaron que la escasez de combustible está paralizando su trabajo y poniendo en riesgo el sustento de miles de familias.

“El transporte se está muriendo, el Gobierno lo está matando porque no tenemos combustible. Si no trabajamos, ¿Cómo pagamos impuestos?, ¿Cómo damos de comer a nuestras familias?”, cuestionó Luis Áñez, presidente de la Cámara de Transportistas del Oriente, en medio de la protesta.

Los movilizados reclamaron que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aún no se han acercado a dialogar, mientras el mercado negro sí cuenta con combustible. Los choferes advierten que, si no se atiende de forma inmediata su demanda de abastecimiento, radicalizarán las medidas en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD