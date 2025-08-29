“El transporte está muriendo”: Choferes protestan en la avenida Cristo Redentor por falta de diésel

El sector del transporte en Bolivia ha declarado estado de emergencia por la aguda falta de diésel, situación que ha llevado a los conductores a salir a las calles con medidas de presión. Este jueves se registró un bloqueo en el séptimo anillo de la avenida Cristo Redentor, en Santa Cruz, donde choferes denunciaron que la escasez de combustible está paralizando su trabajo y poniendo en riesgo el sustento de miles de familias.

“El transporte se está muriendo, el Gobierno lo está matando porque no tenemos combustible. Si no trabajamos, ¿Cómo pagamos impuestos?, ¿Cómo damos de comer a nuestras familias?”, cuestionó Luis Áñez, presidente de la Cámara de Transportistas del Oriente, en medio de la protesta.

Los movilizados reclamaron que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aún no se han acercado a dialogar, mientras el mercado negro sí cuenta con combustible. Los choferes advierten que, si no se atiende de forma inmediata su demanda de abastecimiento, radicalizarán las medidas en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play