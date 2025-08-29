Horario de invierno se mantiene en el altiplano de La Paz

Desde la Dirección Departamental de Educación de La Paz se recordó que el horario de invierno se mantiene en la zona del altiplano mientras continúen las bajas temperaturas.

“Continuaremos con el horario de invierno, corresponde restar media hora en el ingreso a la unidad educativa, en el turno de la mañana, y la salida anticipada de media hora en el turno de la tarde”, informó el director de Educación, Basilio Pérez.

En tanto, en los Yungas y valles del departamento las clases se desarrollan en el horario regular, aclaró la autoridad.

Pérez explicó que la decisión se asumió en coordinación con responsables del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), con quienes mantienen evaluaciones permanentes del comportamiento epidemiológico y climatológico.

Por otra parte, se indicó que la próxima semana se hará una nueva evaluación para determinar si se ajusta el horario escolar.

El Senamhi pronosticó que las bajas temperaturas en el occidente del país continuarán en los próximos días y que algunas regiones presentarán heladas en las madrugadas.

Con información de ABI

Mira la programación en Red Uno Play