“Después de casi tres años, tengo ganas de abrazar a mi gente”, dice Camacho rumbo a Santa Cruz

Pocos segundos antes de salir de la cárcel de Chonchocoro, el gobernador electo de Santa Cruz envió un mensaje a su pueblo, señaló que cumplió con su palabra y que no se vendió.

“Santa Cruz, ya estamos de ida, ya está la libertad, cumplí mi palabra, ni vendido ni cobarde, peor masista, viva ¡Santa Cruz!”, afirmó Camacho.

Camacho, expresó sus ansias y emoción por pisar suelo cruceño, y de poder abrazar a su gente, quienes aguardan su llegada.

“En pocas horas vamos a llegar a seguir defendiendo a nuestro pueblo, a recibir a nuestra gente, el cariño que le tengo y las ganas de poder abrazar a la gente después de casi tres años, Dios los bendiga, nos vemos en Santa Cruz”, agregó.

Luis Fernando Camacho se dirige hacía el aeropuerto de El Alto, para en un vuelo charter, trasladarse hasta su tierra natal, donde una gran cantidad de gente lo aguarda en la plaza 24 de Septiembre.

