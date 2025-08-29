Sectores 'evistas' rechazan liberación de Camacho y advierten con movilizaciones

El 'evismo' salió con fuerza a pronunciarse este viernes contra la liberación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y del exlíder cívico Marco Pumari, acusándolos de ser “autores intelectuales y materiales” del conflicto de 2019 que dejó más de 30 fallecidos.

Desde la Federación de Campesinos de Cochabamba, dirigentes afines al expresidente Evo Morales expresaron su repudio y advirtieron que no permitirán “impunidad” en torno a los hechos del llamado “golpe de Estado”.

“No vamos a olvidar a nuestros muertos, a los heridos, a los huérfanos que dejó ese año. Vamos a seguir peleando para que estos responsables estén encarcelados”, declaró uno de los dirigentes durante la conferencia de prensa.

Los campesinos criticaron duramente al Ministerio de Justicia, a fiscales y jueces, asegurando que el pueblo boliviano no olvidará esta decisión judicial.

Resguardo policial en la sede campesina

Mientras tanto, en la sede de la Federación de Campesinos de la calle Junín, se vivió tensión por la pugna interna entre 'evistas' y 'arcistas'. La Policía tuvo que desplegar un fuerte contingente ante el riesgo de enfrentamientos, ya que el bloque evista intenta recuperar la infraestructura actualmente bajo control de campesinos afines al presidente Luis Arce.

El evismo adelantó que se encuentra en proceso de análisis y no descarta movilizaciones nacionales en rechazo a la liberación de las exautoridades detenidas por el caso “Golpe de Estado”.

La polarización política vuelve a encenderse en Bolivia con un trasfondo de fracturas internas en el MAS, donde las tensiones entre “evistas” y “arcistas” suman un nuevo capítulo en medio de la crisis judicial.

Mira la programación en Red Uno Play