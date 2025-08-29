“Ventajas de tener un novio narco”: Influencer Esmeralda F.G. fue asesinada con toda su familia (Video)

El asesinato de la influencer mexicana Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes como Esmeralda FG, ha causado conmoción en Jalisco y encendido un fuerte debate en internet. La joven de 32 años fue encontrada sin vida junto a su esposo, Roberto Carlos Gil Licea (36), y sus dos hijos, Gael Santiago (13) y Regina (7), dentro de una camioneta abandonada en el barrio de San Andrés, Guadalajara.

Lo que más ha impactado tras el crimen es el contraste entre su brutal final y las polémicas publicaciones que había realizado semanas antes, donde exhibía lujos, autos, ropa de diseñador y escribía frases provocadoras como: “Ventajas de tener un novio narco”, acompañadas de narcocorridos que hacían referencia a grupos criminales.

De TikTok a la tragedia

Esmeralda había construido un perfil con más de 18 mil seguidores y más de medio millón de ‘me gusta’. En sus videos mostraba bolsos de Gucci, Louis Vuitton, Dior y Versace, además de viajes, cirugías estéticas y autos de alta gama. Su estilo aspiracional, vinculado al estereotipo de la “buchona”, le ganó tanto admiradores como detractores.

Entre sus publicaciones más comentadas se encuentra aquella en la que destacaba presuntas “ventajas” de relacionarse con un narcotraficante. Ese clip, junto con otros musicalizados con corridos de los Beltrán Leyva, hoy se reproduce de manera viral tras su asesinato, alimentando teorías y juicios en redes.

La familia había sido reportada como desaparecida días antes. Sus cuerpos fueron hallados el 22 de agosto dentro de una camioneta Ford Ranger gris, abandonada en la Calle Jorge Delorme. Las investigaciones apuntan a que fueron asesinados en un taller mecánico de la zona, donde se localizaron manchas de sangre e indicios balísticos.

Aunque su actividad en redes sociales ha quedado en el centro del debate público, la Fiscalía de Jalisco informó que la principal línea de investigación se relaciona con las actividades comerciales y agrícolas del esposo, quien manejaba negocios de compraventa de autos y cultivo de jitomate en Michoacán.

Reacciones y polémica en redes

La noticia se viralizó rápidamente, y los comentarios en las últimas publicaciones de Esmeralda se convirtieron en un espacio de duelo y crítica. Algunos usuarios lamentaron el asesinato: "Prefiero tortillas con sal y transporte público, pero con mi familia viva. La vida de mis hijos no tiene precio”, escribió una usuaria.

Otros, en cambio, cuestionaron sus decisiones: “¿Por qué condenaste a tus hijos? No valía más una vida normal”. “Le duró poco el gustito”, señalaron algunos con dureza.

La muerte de Esmeralda FG y de toda su familia se suma a la larga lista de crímenes que exhiben la fragilidad de la frontera entre la ostentación en redes sociales y los riesgos del crimen organizado en México.

