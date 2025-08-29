VIDEO: ¡De no creer! Un padre hiere a su bebita y su esposa dice que es un ‘buen hombre’

Un estremecedor caso de violencia sacudió al municipio de Villa Riva, en la provincia Duarte (República Dominicana), donde un hombre identificado como Wilker Peña Mota, de 23 años, fue detenido tras haber herido con un clavo en más de 100 ocasiones a su propia hija de apenas un año y 11 meses.

El hecho ocurrió la madrugada del viernes 15 de agosto, luego de que el sujeto regresara a su vivienda tras una noche de fiesta. De acuerdo con la Procuraduría General, el joven presentó un comportamiento extraño y violento, intentó agredir a su pareja, atacó a un vecino que acudió en auxilio y también hirió a su abuela, Luisa Sarante Méndez, antes de desatar su furia contra la bebé.

La menor recibió alrededor de 120 heridas punzocortantes en la cabeza, tórax, abdomen y extremidades. Tanto ella como los dos adultos lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona, donde fueron reportados como fuera de peligro tras recibir atención médica.

Peña Mota fue arrestado en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público. Un juez determinó que cumpla tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación, acusado de abuso físico y psicológico contra su hija y violencia intrafamiliar agravada.

Lo que ha generado mayor indignación social no solo fue la brutal agresión, sino las declaraciones de su esposa, Yisleidy Rosario Castillo, madre de la víctima, quien anunció públicamente que no desea proceder contra su pareja.

Según ella, su esposo es “una buena persona” y atribuyó el ataque a una sustancia que, presuntamente, alguien le habría suministrado durante la fiesta: “Él es un buen padre, me ama y ama a su hija. Nunca fue violento en cuatro años de relación. Yo sé que le dieron algo y deben investigarlo”, declaró ante los medios.

Estas palabras, lejos de generar empatía, provocaron una ola de indignación en la opinión pública. A raíz de ello, las autoridades retiraron temporalmente la custodia de la niña a la madre, quien incluso intentó retirar la querella presentada contra su esposo.

Pese a la polémica defensa de la mujer, la justicia dominicana confirmó que el proceso contra Wilker Peña Mota seguirá adelante. El hombre permanecerá detenido mientras se desarrolla la investigación de uno de los casos más impactantes y repudiados de violencia familiar en el país.

