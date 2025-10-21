José Ernesto Mogro aseguró que su gestión dará continuidad a los lineamientos del Ministerio Público, consolidando una institución moderna, eficiente y comprometida con la verdad y la justicia.
21/10/2025 13:09
Escuchar esta nota
El reciente posesionado fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, asumió el compromiso de fortalecer el trabajo del Ministerio Público con una gestión basada en tres pilares fundamentales: cercanía con la ciudadanía, transparencia en las actuaciones y humanidad en el servicio.
Durante su intervención, Mogro destacó que la Fiscalía debe ser un espacio abierto al diálogo y al servicio de la sociedad.
“Cercanía con la ciudadanía, porque la institución debe ser un espacio de puertas abiertas; transparencia en cada una de las actuaciones, porque la justicia debe ejercerse con ética y sin privilegios; y humanidad en el servicio, porque detrás de cada expediente hay personas y familias que merecen una atención digna”, enfatizó en conferencia de prensa.
La nueva autoridad manifestó que asume el cargo “con humildad y responsabilidad”, entendiendo que se trata de un mandato institucional para servir a la sociedad con firmeza e institucionalidad.
“Tarija es una tierra de historia, cultura y dignidad, pero también enfrenta problemáticas como la violencia intrafamiliar, el narcotráfico y los delitos sociales que requieren una respuesta institucional firme y comprometida. La Fiscalía debe estar a la altura de estos desafíos”, subrayó.
Asimismo, Mogro aseguró que su gestión dará continuidad a los lineamientos del Ministerio Público, consolidando una institución moderna, eficiente y comprometida con la verdad y la justicia.
“Estoy consciente de la gran responsabilidad que asumo y me comprometo a ejercerla con integridad, entrega y vocación de servicio”, concluyó.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55