El reciente posesionado fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, asumió el compromiso de fortalecer el trabajo del Ministerio Público con una gestión basada en tres pilares fundamentales: cercanía con la ciudadanía, transparencia en las actuaciones y humanidad en el servicio.

Durante su intervención, Mogro destacó que la Fiscalía debe ser un espacio abierto al diálogo y al servicio de la sociedad.

“Cercanía con la ciudadanía, porque la institución debe ser un espacio de puertas abiertas; transparencia en cada una de las actuaciones, porque la justicia debe ejercerse con ética y sin privilegios; y humanidad en el servicio, porque detrás de cada expediente hay personas y familias que merecen una atención digna”, enfatizó en conferencia de prensa.

La nueva autoridad manifestó que asume el cargo “con humildad y responsabilidad”, entendiendo que se trata de un mandato institucional para servir a la sociedad con firmeza e institucionalidad.

“Tarija es una tierra de historia, cultura y dignidad, pero también enfrenta problemáticas como la violencia intrafamiliar, el narcotráfico y los delitos sociales que requieren una respuesta institucional firme y comprometida. La Fiscalía debe estar a la altura de estos desafíos”, subrayó.

Asimismo, Mogro aseguró que su gestión dará continuidad a los lineamientos del Ministerio Público, consolidando una institución moderna, eficiente y comprometida con la verdad y la justicia.

“Estoy consciente de la gran responsabilidad que asumo y me comprometo a ejercerla con integridad, entrega y vocación de servicio”, concluyó.

