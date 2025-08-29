TEMAS DE HOY:
Camacho saldrá hoy de Chonchocoro rumbo a Santa Cruz tras recibir mandamientos de libertad

Martín Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, confirmó que el gobernador dejará el penal entre la 13:00 y 14:00 horas. Lo hará sin escolta, ni esposas, para trasladarse al aeropuerto de El Alto.

Jhovana Cahuasa

29/08/2025 8:10

Foto: Red Uno
La Paz

Este viernes el abogado Martín Camacho, defensa legal del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, manifestó a Red Uno que hoy lo que está programado es la notificación personal de dos mandamientos de libertad, que llegaron en horario nocturno de Santa Cruz de la Sierra, y que ya fueron notificados mediante ciudadanía digital al director del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, coronel Juan Carlos Espinoza.

Según el abogado se tiene previsto que hasta las 10:00 horas, dentro del denominado “caso Golpe I, y paro de los 36 días”, también se les entregue el mandamiento de detención domiciliaria. 

Camacho confirmó que el gobernador dejará el penal entre la 13:00 y 14:00 horas. Lo hará sin escolta, ni esposas, para trasladarse al aeropuerto de El Alto.

“El traslado se realizará por medios propios, el gobernador no necesita escolta, no va a salir enmanillado, nadie lo tiene que llevar hasta Santa Cruz, nosotros, su equipo jurídico, su familia, sus amigos vamos a estar esperando en las puertas de Chonchocoro al momento que él salga caminando por sus propios medios y lo llevaremos al aeropuerto de El Alto, para trasladarnos a Santa Cruz”, manifestó Camacho.

Respecto al anuncio realizado por el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, sobre la versión de que no habría recibido las correspondientes notificaciones de libertad, Camacho señaló que ese actuar es de un operador político y no de funcionario público.

Señaló que los mandamientos de libertad no se comunican a ningún tipo de ente administrativo, como régimen Penitenciario Departamental o Nacional, agregó que estos se notifican de manera directa al encargado de cada centro penitenciario, tal como se lo hizo. 

 

