Gonzalo Sánchez de Lozada hablará en exclusiva en "Que No Me Pierda"

Después de más de 20 años de silencio, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se pronunciará en una entrevista exclusiva este viernes 29 de agosto en el programa “Que No Me Pierda”, donde abordará sobre la situación política que vive actualmente Bolivia.

Sánchez de Lozada dejó el país en 2003 tras una serie de movilizaciones sociales que derivaron en su renuncia y posterior escape a Estados Unidos. Desde entonces, su figura ha estado rodeada de controversia por los hechos ocurridos durante su gobierno.

La entrevista genera gran expectativa: ¿se animará a hablar sobre su posible retorno a Bolivia? ¿Qué opinión tiene sobre el actual escenario político? ¿Ofrecerá respuestas que el país espera desde hace dos décadas? Este viernes, Bolivia escuchará a Goni nuevamente.

