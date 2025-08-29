Luis Fernando Camacho: “Jamás negocié con el MAS, salgo por la puerta grande”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, brindó este viernes sus primeras declaraciones tras abandonar el penal de Chonchocoro, donde permaneció casi dos años con detención preventiva. Acompañado de su familia, expresó gratitud, reafirmó sus convicciones políticas y aseguró que retomará de inmediato sus funciones en la Casa de Gobierno departamental.

“Mi familia y yo estamos contentos. No han sido momentos fáciles, pero tampoco imposibles. La cárcel me ha ayudado a ver muchas cosas y, como decía Mandela, en esos lugares uno se descubre a sí mismo, analiza los errores cometidos y reflexiona sobre aquello que no debe repetirse. Valorar a la gente que realmente valió y que no se supo valorar. Este sacrificio fue un compromiso que hice con mi pueblo: jamás huir, jamás venderme al Movimiento al Socialismo, jamás arrodillarme y jamás humillarme. Siempre dije que iba a salir por la puerta grande, sin negociar con el MAS, y ese es el honor más grande que me puede dar mi pueblo: saber que nunca vendí mis intereses ni mi libertad”, manifestó con firmeza.

El sacrificio personal y familiar

Camacho hizo referencia al costo personal de su encarcelamiento, mencionando que durante su detención no pudo acompañar el crecimiento de su hijo, algo que calificó como doloroso pero parte de su compromiso con la fe y con el pueblo cruceño.

“No vi crecer a mi hijo, pero eso fue parte del compromiso que le hice a Dios, a mi pueblo, a mi familia y a mí mismo: que nunca me iban a quebrar ni a arrodillar. Yo sabía que un día me iban a agarrar, pero nunca dudé de que también llegaría el día de mi libertad”, señaló.

Retorno a la gestión

El gobernador adelantó que su retorno a Santa Cruz será directo a la Casa de Gobierno, para asumir nuevamente sus responsabilidades.

“Voy a llegar directo, iremos a la Casa de Gobierno, como dice la resolución. Piso suelo cruceño y de inmediato retomo mis funciones. Tengo ese compromiso con mi pueblo: vamos a salvar la gestión, eso es lo que queremos, después de estos pocos meses de mala administración que ha habido”, afirmó.

Mensaje a sus detractores y al Gobierno

Camacho también dirigió un mensaje a quienes considera responsables de su encarcelamiento. “A mis detractores, a los que me entregaron, a los que me negociaron, les digo que la venganza no es mía, la venganza es de Dios. Yo voy a hacer una defensa férrea de mi departamento. Nunca me voy del país, nunca me voy de mi pueblo; aquí nací y aquí me voy a morir”, recalcó.

Asimismo, se dirigió directamente al presidente Luis Arce, a quien le recordó que “el mejor vengador es Dios”. Señaló que no guarda odio ni rencor, pues su fortaleza sigue firme. En un tono más desafiante, también lanzó un mensaje al expresidente Evo Morales: “Pronto ingresará a Chonchocoro”.

Firmeza en sus convicciones

El gobernador concluyó reiterando que su paso por la cárcel fortaleció sus principios y su fe en Dios, dejando en claro que no está dispuesto a claudicar en su compromiso político y social. “Nunca negocié mis convicciones, nunca negocié con el MAS. Salgo con la frente en alto, salgo por la puerta grande”, finalizó.

Mira la programación en Red Uno Play