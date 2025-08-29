"Intentaron doblegarme": Las palabras de Jeanine Áñez en la audiencia del caso Sacaba

En la audiencia virtual celebrada este viernes, la expresidenta Jeanine Áñez y su defensa presentaron sus argumentos en el marco de la excepción de incompetencia en el caso Sacaba. El abogado defensor, Luis Guillén, informó que la audiencia enfrentó complicaciones iniciales y que otros acusados se adhirieron a la excepción.

Denuncia contra el Órgano Judicial y la Fiscalía

El abogado Guillén destacó que la misma expresidenta tomó la palabra durante la sesión para denunciar una serie de "atropellos" que, según ella, ha sufrido a lo largo de los últimos cuatro años y medio. Áñez hizo un llamado de atención "enfáticamente al Órgano Judicial y a la comisión de fiscales que permitieron que este proceso llegara a estas instancias", según su abogado. La defensa busca con este recurso que el caso sea visto como un juicio de responsabilidades, lo que implicaría que el proceso se traslade a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"El mundo está al revés porque a las personas que son mafiosas, delincuentes, que hacen cualquier cosa por conseguir sus objetivos, les va mejor. A mí intentaron doblegarme, muchas veces, pero lo que no saben es que yo tengo algo mucho más grande que la injusticia que hicieron conmigo, lo tengo a Dios en mi corazón", afirmó Áñez al tomar la palabra.

El caso Sacaba

La audiencia, convocada por el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba, se instaló para evaluar la situación legal de Áñez, quien se encuentra detenida desde 2021 en el penal de Miraflores, procesada por distintos casos relacionados con su gestión transitoria. El caso Sacaba investiga los trágicos eventos del 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani, en Cochabamba, donde la represión a una movilización de cocaleros dejó un saldo de diez personas fallecidas y decenas de heridos.

