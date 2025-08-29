TEMAS DE HOY:
Anciana muere en El Alto Asesinato en Punata Feminicidio

23ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Inicia audiencia de Jeanine Áñez por caso Sacaba

Durante la audiencia, se evaluará la situación legal de Áñez, quien permanece detenida desde 2021 en el penal de Miraflores, procesada por distintos casos vinculados a los hechos registrados durante su gestión transitoria.

Hans Franco

29/08/2025 9:31

Foto: Inicia audiencia de Jeanine Áñez por caso Sacaba
La Paz

Escuchar esta nota

Este viernes se instaló la audiencia de excepción de competencia del denominado caso “Masacre de Sacaba”, en el que la expresidenta, Jeanine Áñez tiene detención domiciliaria. La sesión fue convocada por el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba a través de una sala virtual, en cumplimiento a la instrucción emitida el pasado 25 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante la audiencia, se evaluará la situación legal de Áñez, quien permanece detenida desde 2021 en el penal de Miraflores, procesada por distintos casos vinculados a los hechos registrados durante su gestión transitoria.

El caso Sacaba investiga los sucesos ocurridos el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani, donde una movilización de cocaleros del Trópico de Cochabamba fue reprimida por un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas. El enfrentamiento dejó un saldo de diez personas fallecidas por impactos de proyectil de arma de fuego y decenas de heridos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD