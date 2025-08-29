Renuncias marcan transición en la Gobernación cruceña ante el retorno de Camacho

La Gobernación de Santa Cruz atraviesa horas de reacomodo político e institucional tras conocerse que Luis Fernando Camacho retornará al departamento en las próximas horas. Los secretarios designados en la suplencia de Mario Aguilera comenzaron a presentar sus renuncias, en un proceso que busca allanar la transición y evitar tensiones internas.

Entre los primeros en dimitir se encuentra Carlos Correa, secretario de Justicia, quien pese a su salida aseguró que permanecerá en funciones hasta entregar oficialmente la oficina a su sucesor, junto con informes de auditoría y detalles de los procesos en curso, incluidos aquellos que involucran al propio gobernador.

A su renuncia se sumó Patricia Suárez, responsable de Recursos Naturales y Medio Ambiente, quien recalcó que los directores de área mantendrán la coordinación de la lucha contra los incendios. En las últimas horas también dimitieron Marcelo Kramer, secretario de Salud, y Luis Fernando Menacho, de Desarrollo Económico. Se prevé que más renuncias se confirmen próximamente, mientras la Gobernación sostiene que las labores administrativas y de atención a emergencias continúan desarrollándose con normalidad.

Mira la programación en Red Uno Play