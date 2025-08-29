TEMAS DE HOY:
Política

¡Crece la expectativa! Así se ven las afueras de Chonchocoro a la espera de Camacho

Imágenes dron: Una gran cantidad de motorizados se concentran en alrededores del penal aguardando la salida del gobernador electo de Santa Cruz.

Silvia Sanchez

29/08/2025 14:11

Crece la expectativa por la salida de la cárcel de Chonchocoro del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, una gran cantidad de gente llegó hasta el lugar para aguardar su liberación.

Son varios los vehículos que llegaron hasta el lugar, entre ellos, seguidores de Camacho, medios de comunicación, y el equipo jurídico del gobernador entre otros.

Más temprano, se logró retirar algunas de las pertenencias de Camacho, y actualmente se realizan los últimos trámites para la salida del gobernador.

Al finalizar la tarde de este viernes, se espera el arribo de Camacho a Santa Cruz, donde sus seguidores lo aguardan con una concentración.

 

