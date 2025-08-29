TEMAS DE HOY:
Política

Gobernación de Santa Cruz espera el arribo de Luis Fernando Camacho

Al igual que ayer, esta jornada varios secretarios presentaron sus renuncias que se efectivizarán este lunes 1 de septiembre.

Hans Franco

29/08/2025 13:06

Santa Cruz

Desde la gobernación de Santa Cruz se registra bastante movimiento ante el arribo del gobernador Luis Fernando Camacho a suelo cruceño en las próximas horas. La mañana de este viernes hubo bastante movimiento en la oficina del gobernador interino Mario Aguilera.

Al igual que ayer, esta jornada varios secretarios presentaron sus renuncias que se efectivizarán este lunes 1 de septiembre.

Se tiene previsto que una vez Luis Fernando Camacho llegue a Santa Cruz se dirigirá a Casa de Gobierno donde designará a su nuevo equipo de trabajo y desde este sábado reasumiría sus funciones.  

 

 

