El regreso más esperado, Santa Cruz aguarda por Camacho

Con gran algarabía y expectación, las personas empiezan a congregarse en la plaza principal 24 de Septiembre de Santa Cruz para recibir al gobernador electo, Luis Fernando Camacho, quien se espera que sea trasladado desde el penal de Chonchocoro en La Paz este viernes.

Un recibimiento esperado

Desde hace cinco días, simpatizantes de Camacho esperan en el toldo instalado en la plaza principal, mostrando su apoyo incondicional. Los vehículos que pasan por el lugar tocan sus bocinas en señal de respaldo. La gente, visiblemente emocionada, ha convocado a diversos sectores y plataformas para unirse a la vigilia. "El retorno es esperadísimo por el pueblo", afirmó el diputado de Creemos, Erwin Bazán.

El grupo político de Camacho, Creemos, también se está organizando para su llegada. Bazán informó que el arribo del gobernador está previsto para después de las 18:00 horas. Una vez en el aeropuerto de Viru Viru, se llevará a cabo un pequeño acto protocolar donde se le impondrá nuevamente la banda y se le entregará el cetro de gobernador.

Asunción de funciones y nuevo gabinete

Bazán explicó que, de acuerdo con el estatuto autonómico cruceño, Camacho asumirá de manera automática sus funciones tan pronto como pise suelo cruceño. Su primer acto oficial será en su despacho en la Casa de Gobierno, donde designará a su nuevo gabinete.

Tras el acto en el aeropuerto, se espera una caravana que acompañe a Camacho hasta su domicilio, donde deberá cumplir arresto domiciliario. Así, sus seguidores y el equipo de Creemos lo esperan con los brazos abiertos para que retome sus funciones como la máxima autoridad política del departamento.

