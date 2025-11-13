Bolivia inicia en Sucre el debate por una justicia más independiente y transparente

Todo está listo en Sucre para la realización del Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, que se llevará a cabo este viernes con la participación de autoridades del ámbito judicial, político y representantes de la sociedad civil.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó su asistencia al encuentro, que marcará el inicio formal de un proceso de transformación estructural de la justicia boliviana.

Camacho afirmó que una verdadera reforma debe comenzar con la eliminación de la elección de magistrados por voto popular, porque, según dijo, este sistema “politiza y prostituye la justicia”.

“Su elección debe surgir del trabajo conjunto entre las universidades, el sistema judicial y el Gobierno. Además, la sociedad civil también debe participar en la selección de los mejores hombres y mujeres para dirigir la justicia”, sostuvo.

De acuerdo con la información oficial, la cumbre se desarrollará en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC) y abordará cuatro ejes principales: Reforma Normativa, Presupuesto del Órgano Judicial, Carrera Judicial y Desarrollo Tecnológico.

Uno de los temas más esperados en la agenda será la discusión sobre la elección de autoridades judiciales y la situación de los magistrados autoprorrogados, cuya permanencia en el cargo ha sido cuestionada en los últimos meses.

