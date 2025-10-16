El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lamentó la inasistencia de la directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA ) Magdalena Panduro para iniciar la sesión de la Comisión Agraria Departamental, programada para las 10:30 de esta jornada en instalaciones del Centro de Educación Ambiental de la Gobernación (CEA).

La autoridad departamental no descartó presentar una denuncia ante la Fiscalía contra la directora del INRA por los delitos de incumplimiento de deberes por permitir a interculturales colonizar, avasallar y quemar más de 20 millones de hectáreas en el departamento.

“Como estaba previsto, los hemos convocado a todos los actores que conforman la Comisión Agraria Departamental, se convocó a la directora del INRA y era previsto que ella no quiera asistir, ella mandó una carta en donde justifica de forma distorsionada que no tenemos la competencia”, explicó Camacho.

Agregó que la directora del INRA no quiere acudir a la sesión porque durante 20 años el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha avasallado las tierras del pueblo cruceño, ha querido colonizar con la gente que corresponde a su partido de Gobierno.

Ante la inasistencia de la directora del INRA la sesión de la Comisión Agraria Departamental no se puso instalar, pese a la presencia del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y autoridades de la Gobernación cruceña, entre otros.

