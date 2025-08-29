"Podría perder la vida si vuelve a tener un paro": Salud de bombero herido se complica y su familia pide ayuda

El sargento de bomberos Abel Isaac Chilca, de 25 años, se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado, casi dos semanas después de haber resultado gravemente herido en una explosión. El sargento está internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Obrero, donde lucha por su vida tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El pasado 19 de agosto, una explosión de un silo en Santa Cruz dejó a varios bomberos con graves heridas, producto de la onda expansiva de las llamas. Entre ellos, el sargento Chilca es el que presenta un estado de salud más delicado.

Un “balde de agua fría” para la familia

El hermano del bombero, que viajó desde Oruro para acompañarlo, describió la situación como "muy crítica". "Tiene casi todo el cuerpo quemado, un 70% de quemaduras", afirmó. Las quemaduras más severas están en su rostro, brazos, piernas y muslos.

El familiar relató el angustiante momento en que los médicos informaron sobre la salud de su hermano: "Hace un día, en la noche, tuvo dos episodios de paro cardíaco. Es lo que nos indicaba el doctor. Nos dio como un balde de agua en ese momento". Según el testimonio, los doctores han advertido que el joven podría perder la vida si los episodios de paro continúan.

Llamado a la solidaridad

Ante la necesidad constante de medicamentos y recursos, el hermano de Chilca hizo un llamado a la solidaridad. Agradeció el apoyo de la gente de Santa Cruz, a quienes considera "personas de buen corazón" que brindaron ayuda económica. "Nosotros somos de bajos recursos, venimos desde Oruro y casi no tenemos familiares en Santa Cruz", comentó, destacando que su única ayuda proviene de la colaboración ciudadana.

El familiar aseguró que permanecerá en el hospital junto a su hermano hasta que este se recupere. Para aquellos que deseen colaborar, proporcionó el número de teléfono 68-311-059.

