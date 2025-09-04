Hoy vence el plazo para que binomios declinen su candidatura

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nelly Arista, informó que hoy concluye el plazo para que los candidatos a la presidencia puedan declinar en su candidatura para la segunda vuelta. La vocal confía en que los dos binomios continúen en la carrera electoral.

“Hoy día jueves 4 de septiembre tenemos el plazo de comunicación de declinatoria de participación de la segunda vuelta de las organizaciones políticas, eso es lo que esta estableciendo en el calendario electoral”, dijo la vocal a la Red Uno.

La vocal informó que para la segunda vuelta se imprimirá 8 millones de papeletas en el ámbito nacional y para el exterior otra cifra, haciendo un total de aproximadamente 9 millones de papeletas.

Asimismo, adelantó que el viernes 19 de septiembre se realizará el sorteo de jurados electorales para las elecciones del 19 de octubre. Las excusas podrán presentarse desde el lunes 22 al 28 de septiembre.

La vocal agregó que los debates vicepresidenciales y presidenciales se realizarán el 5 y 12 de octubre respectivamente. El lugar aún esta por definirse por la Sala Plena del TSE.

