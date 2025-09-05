Gobierno asegura que provisión de combustibles con subvención está garantizada hasta el 8 de noviembre

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseguró este viernes que el Gobierno nacional garantizará el abastecimiento de combustibles con subvención hasta el 8 de noviembre, fecha en la que se prevé la transición presidencial.

“Nosotros hasta el 8 de noviembre tenemos mandato de nuestro presidente y vamos a garantizar lo que sería el abastecimiento con subvención”, declaró la autoridad en conferencia de prensa.

Gallardo explicó que hasta esa fecha se mantendrán vigentes las políticas económicas y energéticas impulsadas por el presidente Luis Arce. A partir de entonces, será el nuevo gobierno el que defina sus estrategias y acciones en el sector hidrocarburífero.

“Seguramente habrá un nuevo presidente que determinará qué políticas aplicar desde esa fecha”, añadió.

El ministro reiteró que el suministro de combustibles al mercado interno está plenamente asegurado durante la actual gestión.

Mire el video:

