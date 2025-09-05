TEMAS DE HOY:
Violencia de género ACRIBILLADOS armas artesanales

20ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Gobierno asegura que provisión de combustibles con subvención está garantizada hasta el 8 de noviembre

El ministro Alejandro Gallardo afirmó que el abastecimiento de combustibles está garantizado hasta la transición de gobierno. A partir del 8 de noviembre, será el nuevo Ejecutivo quien defina la política energética.

Hans Franco

05/09/2025 18:27

Foto: Gobierno garantiza abastecimiento con subvención hasta 8 de noviembre
El Alto

Escuchar esta nota

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseguró este viernes que el Gobierno nacional garantizará el abastecimiento de combustibles con subvención hasta el 8 de noviembre, fecha en la que se prevé la transición presidencial.

“Nosotros hasta el 8 de noviembre tenemos mandato de nuestro presidente y vamos a garantizar lo que sería el abastecimiento con subvención”, declaró la autoridad en conferencia de prensa.

Gallardo explicó que hasta esa fecha se mantendrán vigentes las políticas económicas y energéticas impulsadas por el presidente Luis Arce. A partir de entonces, será el nuevo gobierno el que defina sus estrategias y acciones en el sector hidrocarburífero.

“Seguramente habrá un nuevo presidente que determinará qué políticas aplicar desde esa fecha”, añadió.

El ministro reiteró que el suministro de combustibles al mercado interno está plenamente asegurado durante la actual gestión.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD