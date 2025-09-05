Transporte pesado pierde Bs 20 millones al día por la falta de diésel; 80% de camiones están parados

La escasez de combustible está llevando al transporte pesado a una situación crítica, con pérdidas económicas estimadas en 20 millones de bolivianos diarios, según denunció Luis Áñez, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente.

El dirigente informó que el 80% de los camiones están detenidos a la espera de poder cargar diésel en las estaciones de servicio.

Áñez explicó que la falta de combustible no solo golpea a los transportistas, sino que también afecta a la economía nacional, al interrumpir el flujo de importaciones y exportaciones.

“De cada diez camiones, solo dos están trabajando; ocho están esperando cargar combustible. Las pérdidas son millonarias”, remarcó.

La falta de liquidez complica además el pago de impuestos, créditos y salarios a los trabajadores del sector.

El dirigente afirmó que el transporte pesado se encuentra “en estado de coma” y al borde de la quiebra.

Pidió al Gobierno que garantice de forma inmediata el abastecimiento de diésel en los surtidores y enfatizó que el sector no necesita más reuniones, sino soluciones directas para retomar sus actividades.

