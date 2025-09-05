TEMAS DE HOY:
Caso Lorgio Sucedo Caso Roberto Baeza Caso Lorgio Saucedo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Transporte pesado pierde Bs 20 millones al día por la falta de diésel; 80% de camiones están parados

La Cámara de Transporte del Oriente advirtió que el sector está “en coma” y al borde de la quiebra. Piden soluciones inmediatas.

Milen Saavedra

04/09/2025 22:19

Transporte pesado afirma que está al borde de la quiebra por escasez de diésel
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La escasez de combustible está llevando al transporte pesado a una situación crítica, con pérdidas económicas estimadas en 20 millones de bolivianos diarios, según denunció Luis Áñez, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente.

El dirigente informó que el 80% de los camiones están detenidos a la espera de poder cargar diésel en las estaciones de servicio.

Áñez explicó que la falta de combustible no solo golpea a los transportistas, sino que también afecta a la economía nacional, al interrumpir el flujo de importaciones y exportaciones.

“De cada diez camiones, solo dos están trabajando; ocho están esperando cargar combustible. Las pérdidas son millonarias”, remarcó.

La falta de liquidez complica además el pago de impuestos, créditos y salarios a los trabajadores del sector.

El dirigente afirmó que el transporte pesado se encuentra “en estado de coma” y al borde de la quiebra.

Pidió al Gobierno que garantice de forma inmediata el abastecimiento de diésel en los surtidores y enfatizó que el sector no necesita más reuniones, sino soluciones directas para retomar sus actividades.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD